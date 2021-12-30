На Украине массово закрывают заправки

Как сообщает портал Enkorr, директор компании "Укравтогаз" Александр Ватажишин сообщил журналистам, что рост цен на энергоносители вынуждает его предприятие инициировать массовое закрытие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций .
Как сообщает портал Enkorr, директор компании "Укравтогаз" Александр Ватажишин сообщил журналистам, что рост цен на энергоносители вынуждает его предприятие инициировать массовое закрытие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций .
Свежие комментарии