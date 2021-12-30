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На Украине массово закрывают заправки

На Украине массово закрывают заправки

Как сообщает портал Enkorr, директор компании "Укравтогаз" Александр Ватажишин сообщил журналистам, что рост цен на энергоносители вынуждает его предприятие инициировать массовое закрытие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций .

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