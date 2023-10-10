На Ямале строят цех глубокой переработки оленины

Самое большое поголовье оленей на Ямале — более 250 тысяч — в Тазовском районе. Власти муниципалитета поставили задачу увеличить доход представителей коренных народов, поддержать традиционную форму хозяйствования и обеспечить северян доступной вкусной мясной продукцией.
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