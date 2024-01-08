WSJ: трагедия выборов в том, что риторика Байдена и Трампа обращена в прошлое

Трагедия предстоящий выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено "в прошлое", а именно на выборы 2020 и последующий за ними штурм Капитолия.
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