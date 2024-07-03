Турция планирует увеличить доходы от туризма до 103 долларов на человека в день

Турция планирует увеличить доходы от туризма, стремясь достичь уровня в 60 миллиардов долларов. Министр культуры и туризма Мехмет Эрсоев сообщил, что за последние пять месяцев число туристов в стране выросло до 15,8 миллиона, что на 12,5% больше, чем годом ранее.