SHAMAN вышел из Кремля с порезами после экстремальных танцев

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) травмировался в ходе концерта в Кремле. Музыкант исполнял песню «Танцы на стеклах» под авторством Максима Фадеева и решил воплотить суть песни прямо на сцене – он прошелся по битому стеклу.