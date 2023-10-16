SHAMAN вышел из Кремля с порезами после экстремальных танцев

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) травмировался в ходе концерта в Кремле. Музыкант исполнял песню «Танцы на стеклах» под авторством Максима Фадеева и решил воплотить суть песни прямо на сцене – он прошелся по битому стеклу.
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