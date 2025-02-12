Дело Ускова. Кому выгодно избавиться от успешного предпринимателя-патриота?

В России новый скандал, сопровождаемый словом «мошенничество». Силовики нагрянули с обыском и обязательным в таком случае «маски-шоу» в головной офис компании iSpring в поисках, как выяснилось, 20 млн рублей, которые фирма якобы недоплатила двенадцать лет назад, приобретая участок земли под строительство IT-деревни.