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Вице-президент ФТР Селиваненко призвал не ждать побед от Андреевой в каждой игре

Вице-президент ФТР Селиваненко призвал не ждать побед от Андреевой в каждой игре

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая покинула Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) на стадии 1/8 финала после поражения от чешской спортсменки Барборы Крейчиковой, провела великопленый турнир.

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