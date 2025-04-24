Глава Intel произвёл ключевые кадровые перестановки, чтобы распрощаться с бюр...

Глава Intel произвёл ключевые кадровые перестановки, чтобы распрощаться с бюрократиейГенеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), возглавивший компанию в прошлом месяце, продолжает менять структуру управления компанией, сокращая бюрократию и ускоряя принятие решений.
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