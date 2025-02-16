США предложили Зеленскому разместить американские войска на месторождениях полезных ископаемых

США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому предоставить американцам доступ к разработке 50% полезных ископаемых Украины, выразив при этом готовность разместить на избранных месторождениях американские войска для их обеспечения их охраны.
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