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США предложили Зеленскому разместить американские войска на месторождениях полезных ископаемых

США предложили Зеленскому разместить американские войска на месторождениях полезных ископаемых

США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому предоставить американцам доступ к разработке 50% полезных ископаемых Украины, выразив при этом готовность разместить на избранных месторождениях американские войска для их обеспечения их охраны.

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