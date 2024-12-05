Банк России выпустил памятную серебряную монету «Год семьи»

Её номинал — три рубля. На одной стороне монеты размещены государственный герб, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал «3 рубля», дата и обозначение металла по периодической системе элементов Д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии