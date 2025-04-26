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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Гарнетт: «Сказал молодым: «Телефоны не отбираю, но за пять минут до прихода тренеров будете слушать меня»

«Молодое поколение не хочет ответственности. Но чтобы становиться лучше, тебе должны говорить, что ты делаешь плохо.

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