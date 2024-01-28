ВС России отбросили в стороны юга и запада ВСУ у Синьковки и Тернов: Новости СВО, к утру 28 января 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

Последние новости СВО к утру 28.01.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов на 28 января 2024 года.
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