Грег Сиполаро: Bitcoin выступает в качестве средства сбережения

Грег Чиполаро, возглавляющий отдел глобальных исследований в компании New York Digital Investment Group, отметил, что биткоин все чаще воспринимается инвесторами как надежный инструмент для накопления капитала и диверсификации портфеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии