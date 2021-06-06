Борис Вишневский считает народные деньги

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБорис Вишневский считает народные деньги Правдоруб с ледорубом Как давеча раскричался Борис Вишневский, это что-то! Мне даже стало его немного жалко.Вернуться к статье343НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСемен Жаров1) Лично мне НЕ страшно услышать ЛЮБОЕ личное мнение ЛЮБОГО человека!... Особо мне импонируют ТЕ, КТО НЕ прячет своё лицо!... А вот статейки, особенно безымянных "авторов", меня отталкивают и настораживают (ЧТО за мода пускать в плавание статьи без указания автора?... В Советское время мне почему-то не встречались статьи и книги без указания и знакомства с писателями!)!... ... Особо мне не понравилась и возмутила ссылка "автора" на своё личное мнение о работе Генеральной Прокуратуры (ГП РФ!): - "... И что теперь? Это основание не давать Генеральной прокуратуре денег? Они и на мои жалобы так же реагируют. Работа у них такая - давать нам красивые обтекаемые ответы. ...", когда "автор" горячо возмущался словами Бориса Вишневского о работе ГП РФ! 2) НЕТ, безымянный автор, ГП РФ обязана предупреждать нарушение существующих законов, а НЕ "давать нам красивые обтекаемые ответы"!... ... Лично меня возмущают "победные литавры" ГП РФ о наконец доведённых до Суда дел о нарушениях законов!... ... Я с радостью услышал бы и послушал бы ЕЁ победные литавры о ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОВ России, достигнутого благодаря ЕЁ постоянной и плодотворной работе по предупреждению ЛЮБЫХ правонарушений в России!!!ГусЕнаВрешь.Семен ЖаровОООО!... ... Оказывается, что Вы, ГусЕна, ещё устроились и на должность ТОЧНЕЙШЕГО "детектора лжи"!... Вас, случайно, НЕ пугает, что существуют люди, способные обманывать ЛЮБОЙ "детектор лжи"?... А ведь придётся отвечать, и очень серьёзно, за предоставление услуг НЕ соответствующего качества!... Или Вы уже поднаторели на обмане потребителей???ГусЕнаОпять врешь! О душе думать уже пора, а ты все грехи собираешь...Есть доказательство что я обманываю потребителей? Пошли в суд.Семен ЖаровГусЕна, читать нужно внимательно и о душе своей НЕ забывать, а то разучились или вовсе НЕ умели этого делать!... Пора бы УЖЕ и УТВЕРЖДЕНИЕ от ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ отличать!!!Вячеслав 5Кто знает.может он в чём то и прав. если не считать деньги и куда ушли.надо просто не задать вопросов и не искать ответа,за нас всё решат-там .где крутятся большие деньги.исчезнит миллион. никто и не заметит-чьи деньги?-вопрос не праздныйИрина52Лучше бы задавали вопросы о тратах на ПФР, депутатов и прочих "шведов", а также о суммах, через ЦБ уплывающих за рубеж к нашим геополитическим противникам,в то же США.Валентин ПоляковДа успокойтесь Вы, Ирина! И не переживайте так сильно. Все траты на ПФР и депутатов постоянно публикуются! И поверьте, они не Ваш, а свой хлеб едят. А за рубеж «уплывают» частные деньги частных собственников, которые вправе распоряжаться ими, как и Вы, или я... П.С. ни в бюджете, ни в казне нет народных денег. Бюджет и казна это частная собственность государства, не общак налогоплательщиков и тем более – всех граждан...Ирина52Частная собственность - это кража (Карл Маркс). Полностью с ним согласна! НИКАКИХ СВОИХ денег у капиталистов нет. Это неоплаченный труд работников и присвоенная ими природная рента. На дворцы у ПФР деньги есть, а на пенсии - нет. По-вашему, это нормально. По-моему - нет. Это значит, что управляющий разоряет хозяина. ТО же касается и ГД (как и всего парламента). КПД их законотворчества ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Таких бракоделов впору к ответственности привлекать, а не платить деньги,в сотни раз больше средней зарплаты по стране. Кстати, в нормальных (даже капиталистических) странах зарплата подобных деятелей выше минимальной в 3-4 раза, а не в десятки, если не в сотни раз.Семен ЖаровВалентин!... ... Вы меня убили без ножа и пистолета, заявив Ирине52, что страна Россия на своей территории имеет и ЕЩЁ одного "частника", владеющего КАЗНОЙ России и выделяющего из неё в бюджет России самой же России ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА для жизни САМОЙ СТРАНЫ России и её граждан!!!... И этим "частником" является "замечательное" ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ, созданное по ПРОСЬБЕ граждан России, чтобы ОНО соблюдало и поддерживало порядок и исторически сложившиеся нормы и обычаи жизни народов России!!!... ... ЗАЧЕМ тогда это "замечательное государство" России и её народам, если ОНО будет КРОВЬ России и её народов (А финансы и являются КРОВЬЮ стран!) отдавать злейшим врагам России???... ... НЕТ, дорогой Валентин, Ваша "заявка" Ирине52 абсолютно НЕ верна!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Вообще-то мне точно не известно, кто это сказанул, но в памяти имена писателя Бальзака и политэконома Прудона. Значит, своих денег у капиталиста нет! Очень забавно! Скажите это капиталисту, он неприятно удивится и спросит, а чьи они? Может даже задать Вам неприятный вопрос, но мне не хочется фантазировать на эту тему: всё же вы – женщина.. И не надо меня убеждать в том, что денег на пенсии нет: разве Вам, Ирина, пенсию больше не платят? Нет ведь, как платили, так и продолжают платить Что касаемо трат на ПФР, то в сто сорок девятый раз повторяю, что их берут не из пенсий, а из федерального бюджета, и в суммарном бюджете ПФР эти траты не превышают 1,5% - скромненько так. Мало того, в обязанности ПФР входит не только выплата пений, но и других выплат: тех же ЕДВ федеральным льготникам, материнского капитала, детских пособий и т.д. Вас же по причине Вашей повышенной женской эмоциональности злоумышленники натравили на ПФР, убедив Вас в том, что фонд что-то берёт из Вашей пенсии. Всё не так, и даже за доставку с Вас не берут ни копейки! А дворцы мне нравятся. Например, ежегодно миллионы туристов приезжают в пригороды Санкт-Петербурга, любоваться достопримечательностями. Да и в самой Северной столице есть, что посмотреть. И это – дворцы! И никто не скажет, вот гады, дворцов понастроили, вместо того, чтобы крестьянам деньги раздать! А чем мы лучше тех крестьян? Да ничем! Правда, у нашего районного отделения ПФР, куда я один раз в год за справкой на льготы хожу, более чем скромное здание...Валентин ПоляковОтвечаю. Да Вы, батенька, либерал! Шутка. Но если серьёзно, то именно они придерживаются всеми этими утопическими идеями, что граждане или налогоплательщики являются собственниками госбюджета и госказны! Однако мне не хочется Вас переубеждать, так что давайте оставаться каждый при своём мнении. Моё мнение: госбюджет и госказна это частная собственность государства. Но государственная собственность это объективная реальность, а если есть она, так и есть её собственник – государство. Правда, не всем ума хватает для того, чтобы понимать эту простую истину. А некоторые, как Вы, например, питаются либеральными сказками, что то и другое – общак граждан...Семен ЖаровОтвечаю... Валентин, Вы приписываете мне ТО, ЧЕГО у меня и в помине НЕТ!... Постараюсь объяснить свою точку зрения Вашими словами... 1) Россия -- общество россиян (ВСЕХ граждан России!)?... Думаю, что здесь Вы согласны! 2) Государство Российское -- создаётся с СОГЛАСИЯ общества россиян (Всех граждан России!)?... Думаю, что и с этим Вы согласны! 3) Государство Российское -- заведующий и управляющий орган России (Всех граждан России!)?... Наверно и это Вы примите! 4) Казной и бюджетом России -- заведует и хранит ИХ Государство Российское (Как и ОБЩАКОМ воровского сообщества владеет и хранит выбранный сообществом КАЗНАЧЕЙ, заслуживший абсолютное доверие ВСЕХ воров!)?... Надеюсь, что Вы согласны! 5) а) Может ли КАЗНАЧЕЙ всего воровского сообщества ЕДИНОЛИЧНО распоряжаться ОБЩАКОМ всего сообщества?... Думаю, что и Вы ответите отрицательно, то есть НЕТ! б) Так ПОЧЕМУ Вы позволяете (Как один из членов всех граждан России!) государству Российскому ЕДИНОЛИЧНО распоряжаться ОБЩИМИ ФИНАНСАМИ или ОБЩАКОМ всех граждан России??? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == ОБЩАК воровской и государственные КАЗНА с БЮДЖЕТОМ СОЗДАЮТСЯ всем воровским сообществом и всем сообществом россиян соответственно, а БЕЗ сообществ НЕ было бы и финансов этих сообществ!!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == Вот ТАКАЯ, Валентин, моя точка зрения!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Семён! Моё мнение Вам понятно. А мне понятно Ваше несогласие с ним. По всем пунктам разбирать не буду, возьму только 4-6, суммарно: государство – не казначей, государство – собственник бюджета и казны! Виртуальный, но собственник! А вот органы госвласти и госуправления – распорядители. И не надо их отождествлять с государством! Президент, Правительство, Парламент, Судебная система это не государство! Конечно, это непросто понять тем, кто живёт в мире либеральных иллюзий и даже не понимает этого. И Ваше мнение, уж простите, не играет никакой роли при принятии решений. Моё мнение – тоже. Так что давайте завершим этот бесплодный спор...Семен ЖаровВалентин, отвечаю... 1) ... НЕ спорю, а удивляюсь, что Вы считаете правильным и истинным ЛИШЬ своё мнение, а мнения других людей считаете ЛИБЕРАЛЬНЫМИ ИЛЛЮЗИЯМИ!... Кстати, а КТО такие ЛИБЕРАЛЫ?... 2) ЛИЧНО я считаю, что а) СТРАНОЙ Земного Мира (В том числе и Россией!) является часть Вселенной, которая находится в объёме, очерченном лучом из центра Земли бегающим по земным границам этой страны (По границам России!)!... Вот ЭТУ часть Вселенной (Страну!), и на полном основании, я могу назвать единственным СОБСТВЕННИКОМ этой части Вселенной!!! б) ГОСУДАРСТВОМ страны Земного мира (В том числе и государством Российским!) является ВСЁ, к чему приложены ум и руки россиян в стране Россия, так как ГЛАВНОЙ целью любого государства являются СОХРАНЕНИЕ страны, ЗАЩИТА страны, РАЗВИТИЕ страны, ПРОЦВЕТАНИЕ и ОБОГАЩЕНИЕ страны!!! 3) Повторяюсь... Основой финансов любой страны является ВСЁ человеческое общество этой страны, а НЕ отдельные её части или отдельные личности этой страны!!!Валентин ПоляковОтвечаю. Семён, Вы прямо как женщина: хотите, чтобы всегда последнее слово осталось за Вами, а я просто вынужден отвечать. Да, я убеждён в правильности своего мнения, а иначе я бы его изменил. В принципе меня можно переубедить, но до сих пор ни кому не удалось это, в том числе – Вам. А по убеждениям я – государственник, не либерал...Семен Жаров1) Что поделать, Валентин, если в своём глазу и "бревна" НЕ видим?... 2) А вот КАК Ваши убеждения государственника соблюдают Конституцию России (Хотя бы статью №3.), мне интересно было бы узнать!Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Семён! Чего Вы от меня добиваетесь? Неужели признания несовершенства мироустройства? Но разве у меня есть в этом расхождения с Вами? Нет! А Конституция это правовой акт непрямого действия, её нормы осуществляются через конкретные законы: например, есть право на демонстрации (ст.31). Но есть и другие, например часть 3 ст.17. Кстати, в Конституции СССР такое право тоже было, но попробовал бы кто-то провести демонстрацию – последствия были бы очевидны для вас и меня. Перестройка, когда всё рушилось, не в счёт! А есть ещё право на жизнь, и его можно толковать как право на бессмертие, не так ли? Шутка...Владимир Самойленкоточка зрения идиотская. но это не от меня зависит. щас ты меня назвал вором и грабителем. а ежели по роже за оскорбуху?Семен Жаров== Валентин, спасибо за общение! == Да, Валентин, "Конституция это правовой акт непрямого действия"!... Но Конституция имеет ПРЯМОЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ действие на принимаемые законы, постановления, кодексы, распоряжения и на массу других деловых бумаг, которые определяют ПРАВИЛА нашей жизни и которые ОБЯЗАНЫ сами соблюдать Конституцию!!!... ... А вот ЭТОГО я и под микроскопом НЕ могу разглядеть!!! == Ещё раз "СПАСИБО", Валентин!... От всей души желаю Вам крепкого здоровья и всего доброго в жизни по законам, свято соблюдающим Конституцию России!Семен ЖаровВладимир Самойленко, хоть УБЕЙТЕ, но не могу найти место, где я обозвал Вас вором и грабителем!Владимир Самойленкону што Вы говорите? хто ж тебя убивать то будет. это ж статья. а про логику, очевидно ничего не слыхали. сравнивая, а точнее, приравнивая воровской общак и казну, по логикесравнивается и приравневается одно и другое сообщество. а ежели сообщество россиян приравняли с сообществом воров, то ...делайте выводы.Семен ЖаровВот я и воспользовался СВОЕЙ логикой... 1) Существует воровское общество ==> ЕСТЬ воровской ОБЩАК!... НЕ существует воровского общества ==> НЕТ воровского общака!!! 2) ЕСТЬ в России народ ==> существует Российские казна и бюджет!... НЕ будет в России народа ==> НЕ будет Российских казны и бюджета!!! 3) Своей логикой я ЛИШЬ показал, что ОСНОВОЙ ФИНАНСОВ любого общества является САМО это ОБЩЕСТВО в полном составе!!!... == Так что, Владимир Самойленко, это Вы своей фантазией ПРИРАВНЯЛИ воровское сообщество к сообществу ВСЕХ россиян (Народу России!)!!! == Кстати, Владимир, в СССР (Да и в царской России!) существовали кассы взаимопомощи на отдельных предприятиях (Так называемые "Чёрные кассы"!) из которых ВСЕ участники этих касс периодически получали кругленькие суммы денег для решения семейных и хозяйственных проблем ==> вот Вам ещё и множества ФИНАНСОВ множества обществ "черных касс"!!!Владимир Самойленконе будет в Росии народа = не будет Росии. вот это логика. и касса взаимопомощи с общаком и казной не сравнима. разный подход к наполнению. а когда что-то сравнивают, то подразумевают тождественность. это тоже логика. и, кстати, я то говорил о логике. т.е. о всеобщей. а про личную, женскую или партийную - ни слова.Семен ЖаровВладимир, не мудри, если Земля останется без её народов, то границы России останутся, а следовательно и Россия, которую заново будут открывать будущие археологи (Если вообще таковые появятся после исчезновения народов Земли --- пусть оголтелые НЕ надеются выжить с подземными хитроумными жилищами!!! == Счастливо оставаться с фантазиями и оправданиями!!!Владимир Самойленкода я тебя и не оправдывал. это ты сам постарался. а великая Тартария? только карты и остались. и без руских Росии не будет. скока бы археологов не пришло на территорию без народа.Семен ЖаровТак будет другая какая-либо страна!... Возможно ещё более крупная по размерам!Владимир Самойленкону ежели тебе похеру будет Росия или не будет Росии, то какого хера ты тут живёшь? или ты не местный?Семен ЖаровМестный... Местный,,, Родился под Москвой, а всю оставшуюся жизнь живу на Смоленщине!... ... Вот поэтому я и НЕ желаю наблюдать из Небесного Рая за врагами России, которые в Аду подземелья будут превращаться в космическую пыль вместе с нашей красавицей Землёй, КАК обещал В.В.Путин врагам России и Россиянам!!!Владимир Самойленкону может и местный, но не руский. потому шо руские с удовольствием будут наблюдать из рая как все остальные просто здохнут. но ни один руский не захочет видеть, как всякая сволота будет топтать рускую землю своим забугорным сапогом. потому шо нахер не нужна эта земля, ежели на ней не будет Росии.Семен ЖаровНАСТОЯЩЕМУ русскому ВСЕ народы СССР не мешали жить и радоваться жизни!... ... Лишь ОГОЛТЕЛЫМ мешают жить ВСЕ!... Так что ищите себе компаньонов для разговоров в среде ОГОЛТЕЛЫХ!!!НННадежда НикитинаНа счет небоскреба Вишневский прав. Это уже мещанские закидоны не от большого ума.Кайтэн КамикадзевВидать ты от большого ума хуйню тут написала.Vladimir KharchenkoБ. Вишневский - это гнилой "яблочник". У гнилого "Яблока" еще на прошлых парламентских и президентских выборах была программа из 3-х пунктов. 1) вернуть Крым бандеровцам, 2) подставить Донбасс под нож бандеровцев, 3) снять штаны и голые задницы предоставить в распоряжение Запада - трахайте нас, либералов-либерастов, как хотите и в любой позе. "Яблоко" вообще, как навальнистов-порося-соросистов следует снять с выборов любого органа власти. Про Б. Вишневского пишут, что он педофилирует со студенточками в коммерческо-европейском ВУЗе, где преподает "социологию-политологию". Начальник у него - пан Таврический Грициан Явлинский. Сколько паразитов живет на свете! В "Яблоко" вливается светоч всех мудозвонов РФ В. Рыжков из педерастической партии "Парнас". Хочет проскочить в Госдуму на членах деятелей гнилого "Яблока". Ну-ну...Комментировать
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