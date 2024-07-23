© Личный архив Максима БардинаВчера 755 прочитали Член Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии