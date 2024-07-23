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Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

© Личный архив Максима БардинаВчера 755 прочитали Член Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.

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