Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

© Личный архив Максима БардинаВчера 755 прочитали Член Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.