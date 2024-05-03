Кабмин обновил порядок госконтроля за защитой гостайны

Сегодня вступил в силу обновлённый порядок контроля за защитой гостайны. Согласно постановлению Правительства, органы госконтроля в этой сфере – ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и Минобороны.
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