Кабмин обновил порядок госконтроля за защитой гостайны

Сегодня вступил в силу обновлённый порядок контроля за защитой гостайны. Согласно постановлению Правительства, органы госконтроля в этой сфере – ФСБ, Служба внешней разведки, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и Минобороны.