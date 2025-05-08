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Доннарумма о «ПСЖ» без Мбаппе: «Мы стали больше командой, играем друг за друга. Скучаем по Килиану – он один из лучших в мире»

Доннарумма о «ПСЖ» без Мбаппе: «Мы стали больше командой, играем друг за друга. Скучаем по Килиану – он один из лучших в мире»

Команда тренера Луиса Энрике вышла в финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Парижане также сохраняют шансы на квадрупл в европейском сезоне.

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