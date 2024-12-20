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Совет Федерации утвердил закон о спецсчетах для иноагентов

Совет Федерации утвердил закон о спецсчетах для иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о специальных рублевых счетах для иностранцев. Изменения требуют переводить доходы от интеллектуальной собственности и продаж только на эти счета.

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