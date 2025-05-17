Сегодня, 17 мая закроем второй день фестиваля РОК НАД ВОДОЙ 2025 полуторачасовым выступлением на ночной афтепати! 🌊В 2 отделениях наиболее стойких посетителей ждёт сборный сет классики хард-рока: Kiss, AC/DC, Deep Purple, Dio, Twisted Sister, Queen, Black Sabbath, BIlly Idol, Mötley Crüe, Scorpions, Survivor, Rainbow, Alice Cooper, Joan Jett, Nazareth, Aerosmith, Europe, Judas Priest, Ozzy Osbourme и Whitesnake! 🎆Сегодняшний состав: Павел ‘Paul Pott’ Потапов — вокал, Роман Пулин — гитара, Роман Захарченко — бас, Андрей Шатуновский — барабаны! 🎤🎸🎸🥁Начинаем в 23.