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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Байден допустил, что после Авдеевки под контроль РФ могут перейти другие города

Байден допустил, что после Авдеевки под контроль РФ могут перейти другие города

По словам американского лидера, было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды Президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

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