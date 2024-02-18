Байден допустил, что после Авдеевки под контроль РФ могут перейти другие города

По словам американского лидера, было бы "неэтично и абсурдно" отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды Президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.