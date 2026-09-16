Александр Сосновский: Русский дом в Берлине отбирают без суда и правды

Почему закрытие Русского дома в Берлине стало тестом на право собственности? Кто и зачем выгоняет людей из Русского дома до решения суда? Почему договор 2013 года с арендой на 99 лет игнорируют? И как немецкий суд может создать юридический прецедент на годы? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, ответил на вопросы зрителей.
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