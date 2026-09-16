Александр Сосновский: Русский дом в Берлине отбирают без суда и правды

Поче­му закры­тие Рус­ско­го дома в Бер­лине ста­ло тестом на пра­во соб­ствен­но­сти? Кто и зачем выго­ня­ет людей из Рус­ско­го дома до реше­ния суда? Поче­му дого­вор 2013 года с арен­дой на 99 лет игно­ри­ру­ют? И как немец­кий суд может создать юри­ди­че­ский пре­це­дент на годы? Алек­сандр Сос­нов­ский, немец­ко-рос­сий­ский жур­на­лист и писа­тель, отве­тил на вопро­сы зри­те­лей.