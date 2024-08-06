Петр Толстой: Защитники ЕГЭ будут развеяны ветром истории

Аргумент защитников Единого госэкзамена, что прежде, чем его в России отменять, надо придумать «что-то свое», надо забыть как необоснованный — в нашей стране во все времена были выпускные и вступительные экзамены, без прохождения которых уже сегодня все больше российских вузов на обучение к себе не принимают.