Петр Толстой: Защитники ЕГЭ будут развеяны ветром истории

Аргумент защитников Единого госэкзамена, что прежде, чем его в России отменять, надо придумать «что-то свое», надо забыть как необоснованный — в нашей стране во все времена были выпускные и вступительные экзамены, без прохождения которых уже сегодня все больше российских вузов на обучение к себе не принимают.
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