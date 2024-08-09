Родченкова пустили по второму кругу: перебежчик готовит новую атаку на наших фигуристок, "художниц" и синхронисток

В ходе очередного этапа американской кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленном допинге среди отечественных спортсменов.
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