Замглавы МИД Грушко: Россия будет требовать нейтрального статуса Украины

В рамках соглашения необходимо добиться железобетонных гарантий безопасности Россия в рамках разрешения украинского конфликта будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ государств НАТО принимать ее в члены альянса, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью изданию «Известия».