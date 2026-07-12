Пять паломниц в доме, брачный контракт и разрыв с сыном: как юморист Святослав Ещенко остался один в 55 лет

Развод известного юмориста Святослава Ещенко после двадцати лет брака до сих пор обсуждают из-за необычных деталей: супруга Ирина настояла на брачном контракте из-за слухов о внебрачных детях, а последней каплей для неё стало появление в их загородном доме пяти посторонних женщин.