Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал изолировать Владимира Зеленского от общества после его призыва "нанести превентивный ядерный удар" по территории России.
Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал изолировать Владимира Зеленского от общества после его призыва "нанести превентивный ядерный удар" по территории России.
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