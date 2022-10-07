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Депутат Госдумы призвал изолировать Зеленского от общества

Депутат Госдумы призвал изолировать Зеленского от общества

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал изолировать Владимира Зеленского от общества после его призыва "нанести превентивный ядерный удар" по территории России.

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