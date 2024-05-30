20 фотографий, на которых запечатлены звёзды Голливуда в детстве

Голливудские знаменитости в детстве. Сегодня их имена знает весь мир. Поклонники из разных стран осыпают их цветами, подарками и купают в аплодисментах, а за автограф своего кумира готовы выложить кругленькую сумму.
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