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20 фотографий, на которых запечатлены звёзды Голливуда в детстве

20 фотографий, на которых запечатлены звёзды Голливуда в детстве

Голливудские знаменитости в детстве. Сегодня их имена знает весь мир. Поклонники из разных стран осыпают их цветами, подарками и купают в аплодисментах, а за автограф своего кумира готовы выложить кругленькую сумму.

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