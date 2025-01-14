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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норвежский журналист Сальтведт: «Не похоже, что Большунов в его нынешней форме будет слишком большой проблемой для норвежцев»

Россияне не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года.  «Печально, что не все лучшие лыжники мира участвуют в самых важных гонках, будь то «Тур де Ски» или чемпионат мира, по разным причинам.

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