Норвежский журналист Сальтведт: «Не похоже, что Большунов в его нынешней форме будет слишком большой проблемой для норвежцев»

Россияне не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года. «Печально, что не все лучшие лыжники мира участвуют в самых важных гонках, будь то «Тур де Ски» или чемпионат мира, по разным причинам.
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