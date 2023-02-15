Разборки между школьниками множатся, а чиновники избегают разговоров на эту тему

7 февраля в лицее №10 города Химки (Подмосковье) ученица пятого класса напала на одноклассницу и нанесла ей по меньшей мере 20 тяжелых ножевых ранений.
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