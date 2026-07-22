Виски по-русски

Почему российский виски пока не воспринимается как самостоятельный сильный бренд, что мешает небольшим производителям выйти на легальный рынок и почему именно крафтовые дистиллерии могут стать основой для формирования отечественной культуры крепкого алкоголя? Об этом «Актуальные комментарии» поговорили с с политконсультантом, социальным архитектором, членом Общественной палаты РФ, автором Telegram-канала «Смыслы и стратегии» Станиславом Корякиным.
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