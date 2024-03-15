В российском регионе мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ

Гладков: мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ в селе Заречье-1 Житель села Заречье-1 в Грайворонском городском округе (ГО) Белгородской области пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 марта.
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