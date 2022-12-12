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Андрей Бочкарев: программа развития метро не остановится после запуска БКЛ

Андрей Бочкарев: программа развития метро не остановится после запуска БКЛ

Сейчас в Москве ведется работа по проектированию новых радиальных линий. Строительство метро после запуска БКЛ не остановится, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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