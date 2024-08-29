Мирошник: связь с жителями Курской области после вторжения ВСУ сильно осложнена

После вторжения украинских боевиков в Курскую область связь с местными жителями сильно осложнилась. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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