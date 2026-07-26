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ИА Регнум

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Путин: РФ была гарантом целостности Украины, но киевский режим объявил ее врагом

Россия была единственным гарантом целостности Украины, но киевский режим объявил Москву врагом. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими моряками в День Военно-морского флота.

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