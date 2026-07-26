Россия была единственным гарантом целостности Украины, но киевский режим объявил Москву врагом. Об этом 26 июля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими моряками в День Военно-морского флота.
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