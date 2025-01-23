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Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются 100 дней удерживать занятый курский район

Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются 100 дней удерживать занятый курский район

Украинские военные попытаются удерживать занятый в Курской области район в течение 100 дней после того, как такой срок для завершения конфликта дал спецпосланнику по Украине новый президент США Дональд Трамп.

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