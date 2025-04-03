Европа попросила разместить гиперзвуковые ракеты США — главком НАТО

От европейских властей поступил запрос на размещение гиперзвуковых ракет, рассказал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 3 апреля на слушаниях в сенате.
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