Yle: населенные пункты у границ Финляндии с Россией опустели

Население приграничных населенных пунктов Финляндии сократилось, они пришли в запустение. Замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил Yle, что это отразится на ситуации с мигрантами.
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