Sohu: внешний вид Путина во время визита в Монголию поразил жителей Китая

Это точно!Лучший российский президент Владимир Владимирович!Спортом занимается, физически здоров и красив!Интеллектуал!Интеллигент!Прекрасный руководитель!Только,к сожалению,один то он Россию не поднимет,как думают многие…Всей Россией ему нужно помогать и поддерживать!И тогда Россия станет другой……А у нас больше языками трещат,и руками машут….🇷🇺

АГ

Александр Гуреев

Молчать и терпеть не надо, если видите как воруют и жируют чиновники, нужно сообщать повсюду, даже ВВП. Плохо нет прямой линии напрямую. Ему нужно подобрать своих, которые бы принимали звонки, проверяли через ФСБ и докладывали ВВП для принятия решения. Ещё ввести смерть за коррупцию и измену. Ведь все помнят СССР, были воры, но мало по сравнению с сегодняшней ситуацией, их было единицы. Ведь УК и УПК изменили грёбаные демократы специально. А также убрали советское образование, медицину. Мало кто знает, а в США есть частная школа по советской методике.