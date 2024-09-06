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Sohu: внешний вид Путина во время визита в Монголию поразил жителей Китая

Sohu: внешний вид Путина во время визита в Монголию поразил жителей Китая

Китайское издание Sohu написала статью о визите президента России Владимира Путина в Монголию. Читатели из Китая с восторгом рассматривали фотографии русского лидера.

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Комментарии
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Виталий Дученко
Так держать! Молодца наш Владимир Владимирович!!!!
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16 час.
СП
Светлана Позднякова
Это точно!Лучший российский президент Владимир Владимирович!Спортом занимается, физически здоров и красив!Интеллектуал!Интеллигент!Прекрасный руководитель!Только,к сожалению,один то он Россию не поднимет,как думают многие…Всей Россией ему нужно помогать и поддерживать!И тогда Россия станет другой……А у нас больше языками трещат,и руками машут….🇷🇺
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15 час.
АГ
Александр Гуреев
Молчать и терпеть не надо, если видите как воруют и жируют чиновники, нужно сообщать повсюду, даже ВВП. Плохо нет прямой линии напрямую. Ему нужно подобрать своих, которые бы принимали звонки, проверяли через ФСБ и докладывали ВВП для принятия решения. Ещё ввести смерть за коррупцию и измену. Ведь все помнят СССР, были воры, но мало по сравнению с сегодняшней ситуацией, их было единицы. Ведь УК и УПК изменили грёбаные демократы специально. А также убрали советское образование, медицину. Мало кто знает, а в США есть частная школа по советской методике.
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15 час.

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