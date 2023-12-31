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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Бологовского ракетного соединения исполнили желание мальчика Федора стать помощником Деда Мороза

Военнослужащие Бологовского ракетного соединения исполнили желание мальчика Федора стать помощником Деда Мороза

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