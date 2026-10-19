В ходе прошедших 19 октября в Тегеране переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Западу было бы удобнее, если бы Украина руководствовалась не христианскими принципами, а тем, что в Европе называют «свободомыслием».
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