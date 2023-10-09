Любят и молятся за Израиль

Натали Портман выразила поддержку Израилю Фото: соцсети В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, мировые звезды разделились на два лагеря — одни выступают на стороне Израиля, а другие поддерживают ХАМАС, исламское движение и политическую партию, контролирующую сектор Газа.