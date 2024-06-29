Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 459 подписчиков

Алсу отрицает слова мужа о выплате ей 2,5 млрд рублей при разводе

Алсу отрицает слова мужа о выплате ей 2,5 млрд рублей при разводе

Певица Алсу заявила, что не верит словам мужа–бизнесмена Яна Абрамова о компенсации при разводе.В день рождения певицы Алсу состоялось первое заседание по иску о разводе и разделе имущества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх