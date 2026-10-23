В Париже продлили действие комендантского часа в двух центральных районах города. Ограничения распространяются на площадь Республики и квартал Ле-Аль и будут действовать до 25 октября включительно.
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