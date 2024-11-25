Умар выложил грузинскую пословицу: «Трус всегда найдет оправдание своему отступлению». Двалишвили отреагировал: «Он играет в грязные игры и пишет глупое дерьмо, не уважая страну и мой народ»

«Трус всегда найдет оправдание своему отступлению», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов. Мераб Двалишвили отреагировал, но затем удалил запись: «Вот почему я давно потерял уважение к Умару и Али Абдель-Азизу.