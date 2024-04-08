Имя: Роксана Фамилия: Вишнева Полное имя: Роксана Вишнева. Национальность: поляк Родилась: 4 июля Страна: Польша Цвет волос: Черный Цвет глаз: синий/зеленый Висниова Инстаграм – @wisnniowa Висниова TikTok – @wisnniowa #Wisnniowa.
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