Глава украинского террористического режима диктатор Зеленский, выступая на брифинге для СМИ в Давосе заявил, что американские комплексы ПВО Пэтриот, производства 80-х годов прошлого века, якобы лучшие в мире, и от них “все в шоке”.
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