Воет волком. Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае стихнет штормовой ветер

Скоро ветер прекратиться, но на дорогах сохранится сложная обстановка из-за сильной гололедицы Порывистый юго-западный ветер, из-за которого в Алтайском крае сейчас действует штормовое предупреждение, начнет стихать во второй половине ночи на 14 февраля.
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