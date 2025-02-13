Воет волком. Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае стихнет штормовой ветер

Скоро ветер прекратиться, но на дорогах сохранится сложная обстановка из-за сильной гололедицы Порывистый юго-западный ветер, из-за которого в Алтайском крае сейчас действует штормовое предупреждение, начнет стихать во второй половине ночи на 14 февраля.