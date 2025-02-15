«Я заплакала, увидев, как советские дети поют с нами». В 80-х Хрюша и лягушонок Кермит пытались помирить СССР и США. Как это было?

В 1980-х годах американские и советские телевизионщики выпустили совместный проект с участием лягушонка Кермита из «Маппет-шоу» и Хрюши из «Спокойной ночи, малыши!» Передача получила название «Свобода быть… семьей» (Free to Be… a Family) и должна была показать, что дети в США и Советском Союзе имеют много общего и способны помочь сблизиться двум народам.