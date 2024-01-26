«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-5 в истории НХЛ

Сегодня «Ойлерс» победили «Чикаго» (3:0). Вратарь «нефтяников» Кэлвин Пикар отразил все 27 бросков соперника и стал первой звездой встречи, капитан команды Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой.