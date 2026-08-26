Афганистан: Боевики Фронта свободы Афганистана заявили, что 10 членов Талибана были убиты и еще шесть получили ранения в ходе вооруженных столкновений в районе Зебак провинции Бадахшан в дневные и вечерние часы 25 августа.
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