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Контрафронт

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Афганистан: Боевики Фронта свободы Афганистана заявили, что 10 членов Талибана были убиты и еще...

Афганистан: Боевики Фронта свободы Афганистана заявили, что 10 членов Талибана были убиты и еще шесть получили ранения в ходе вооруженных столкновений в районе Зебак провинции Бадахшан в дневные и вечерние часы 25 августа.

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